В Тюменской области из зон возможного подтопления выехали 1 тыс. 609 человек

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Ишимские студенты помогают в борьбе с паводком

1 тыс. 609 человек выехали из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления. Большая часть населения переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания, них 193 — в пунктах временного размещения.

Об этом сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

Он отметил, что по данным на 8 часов 30 минут 18 апреля фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 7 до 68 см, в реке Тобол — от 1 до 17 см. Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 см. В Казанском районе подтоплено 62 домовладения в восьми населенных пунктах, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Владимир Чейметов выразил благодарность местным жителям, которые участвуют в укреплении гидротехнических сооружений, за неравнодушие и участие. "Сегодня на территориях плечом к плечу работают все: сотрудники администраций, дорожных служб, волонтеры, полицейские, спасатели", - сказал он.

Телефон круглосуточной горячей линии по вопросам паводка — 122 (кнопка 3).

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.