Партию нелегальных сигарет за 4,5 млн рублей изъяли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 4,5 млн рублей изъяли тюменские полицейские у местного жителя 1994 г. р. Мужчину задержали в гараже по ул. 30 лет Победы. Во время обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли свыше 30 тыс. пачек немаркированных сигарет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Злоумышленник приобретал нелегальный товар у неустановленных лиц и получал его через транспортную компанию. Купленные табачные изделия он хранил в своём гараже. Впоследствии задержанный реализовывал сигареты индивидуальным предпринимателям в Ишимском районе.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Видео: УМВД России по Тюменской области