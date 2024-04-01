В Тюмени пьяный водитель электросамоката спровоцировал ДТП с иномаркой

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Водитель электросамоката спровоцировал ДТП с иномаркой Hyundai solaris на улице Куйбышева, 94 в Тюмени вечером 19 апреля. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС установили, что 50-летний водитель находился в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция региона.

Показания алкотестера составили 0,19 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Кроме того, электросамокатчик не имел соответствующего права управления транспортным средством, мощность двигателя которого составляла 500 Вт. На мужчину был оформлен административный материал за нетрезвую езду без прав.

20 апреля мировой суд привлек мужчину к ответственности в виде административного ареста на 10 суток. Электросамокат перемещён на спецстоянку.