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В Тюмени пьяный водитель электросамоката спровоцировал ДТП с иномаркой

Происшествия, 16:45 20 апреля 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Водитель электросамоката спровоцировал ДТП с иномаркой Hyundai solaris на улице Куйбышева, 94 в Тюмени вечером 19 апреля. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС установили, что 50-летний водитель находился в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция региона.

Показания алкотестера составили 0,19 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Кроме того, электросамокатчик не имел соответствующего права управления транспортным средством, мощность двигателя которого составляла 500 Вт. На мужчину был оформлен административный материал за нетрезвую езду без прав.

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20 апреля мировой суд привлек мужчину к ответственности в виде административного ареста на 10 суток. Электросамокат перемещён на спецстоянку.

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# ДТП , электросамокат

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