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16 нарушителей особого противопожарного режима выявили в Тюменской области

Происшествия, 13:12 22 апреля 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

16 нарушителей особого противопожарного режима выявили в Тюменской области с 20 по 21 апреля. На них были составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает МЧС России по региону.

Областное управление МЧС России совместно с представителями межведомственных служб провели 917 профилактических мероприятий. За минувшие выходные они обследовали 704 населенных пункта, 50 садоводческих сообществ, 43 территории потенциального отдыха людей, 34 полей, лугов и участков без жилых домов. Организовали 215 профилактических мероприятий в жилом секторе, 25 сходов жителей и 15 совещаний с председателями садоводческих товариществ. В общей сложности проинструктировано 1 тыс. 98 человек.

Также за два дня сотрудники раздали свыше 1 тыс. памяток по пожарной безопасности.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , нарушители , особый противопожарный режим

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