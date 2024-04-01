16 нарушителей особого противопожарного режима выявили в Тюменской области

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

16 нарушителей особого противопожарного режима выявили в Тюменской области с 20 по 21 апреля. На них были составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает МЧС России по региону.

Областное управление МЧС России совместно с представителями межведомственных служб провели 917 профилактических мероприятий. За минувшие выходные они обследовали 704 населенных пункта, 50 садоводческих сообществ, 43 территории потенциального отдыха людей, 34 полей, лугов и участков без жилых домов. Организовали 215 профилактических мероприятий в жилом секторе, 25 сходов жителей и 15 совещаний с председателями садоводческих товариществ. В общей сложности проинструктировано 1 тыс. 98 человек.

Также за два дня сотрудники раздали свыше 1 тыс. памяток по пожарной безопасности.