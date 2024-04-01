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Новую стратегию инвестразвития разработают в Тюменской области с участием Сколково и Сбера

Экономика, 13:34 22 апреля 2024

Новую стратегию инвестиционного развития разработают в Тюменской области с участием частной школы "Сколково" и корпорации "Сбер". Кроме того, в работу планируют вовлечь представителей регионального и федерального бизнеса. Это поможет в оценке конкурентоспособности региона на внутреннем и международном рынке, позиции в макроэкономике.

Об этом сообщил генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов на конференции "Тренды макроэкономического развития регионов России в 2024 году. Особенности Тюменского региона".

"Мы сегодня уже приступаем к разработке новой инвестиционной программы развития региона до 2030 года с перспективой до 2035 года. Это будет уникальной работой, потому что первую стратегию мы делали сами, а потом показывали ее бизнесу и экспертам для оценки. Сейчас будем погружать наш бизнес, в том числе и федеральный, уже в само тело разработки этой стратегии", - подчеркнул руководитель.

Определены основные исполнители. Ими стали частная школа "Сколково" и корпорация "Сбер". Представителей бизнеса планируют вовлечь через проектные команды. Документ будет разработан к ноябрю, после чего и в самом инвестагентстве произойдут изменения в рамках новой стратегии.

Николай Пуртов отметил, что действующая стратегия была разработана в 2020 году. В ее рамках в регионе создали большую инвестиционную команду, значительно продвинулись в формировании промышленных кластеров, привлечении инвесторов: "Судя по экономическим показателям, стратегия себя оправдала".

Оксана Корнеенкова

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# инвестиционная стратегия , инвестиционное агентство , Николай Пуртов

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