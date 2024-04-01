Волейбольная команда "Тюмень" вошла в пятёрку лучших чемпионата страны

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

В пятёрку лучших чемпионата страны вошла волейбольная команда "Тюмень". Последний тур чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" прошёл в областном центре.

"Тюмень" приняла на своей площадке волейболистов "МГТУ" из Москвы. Игры завершились со счётом 0:3 и 1:3 в пользу москвичей. По итогам всех туров тюменская команда вошла в пятерку лучших чемпионата.

Лучшим игроком по версии волейбольного клуба стал блокирующий Никита Некипелов. Также клуб "Тюмень" по итогам каждого тура традиционно выбирает лучшего болельщика. На этот раз свой приз получила Виктория Сизикова.

"У нашей команды выдался очень хороший и насыщенный сезон. Для меня индикатором являются наши болельщики, всегда были полные залы. Я очень высоко оцениваю работу тренерского штаба", - поделился президент федерации волейбола Тюменской области Виктор Рейн.