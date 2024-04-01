2 тыс. 712 кафе и ресторанов работают в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

136 предприятий общественного питания внесены в реестр объектов и субъектов общепита Тюмени за первый квартал 2024 года. При этом исключено из реестра за указанный период 130 объектов. Таким образом, в городе на шесть кафе и ресторанов стало больше.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в городском департаменте потребительского рынка.

"Общее число объектов составляет 2 тысячи 712 единиц на 111 тысяч 876 посадочных мест. За аналогичный период 2023 года в реестр внесена информация о 283 предприятиях общественного питания. Исключено 211 объектов. Количество объектов, информация о которых содержится в реестре, увеличилось на 72 и составило 2 тысячи 573 единиц на 105 тысяч 121 посадочное место", - пояснили в ведомстве.

Реестр ведется департаментом в рамках предоставленных полномочий, в соответствии с приказом департамента. Информация вносится на основании добровольно предоставляемых хозяйствующими субъектами сведений, также по результатам мониторинга сведений, размещенных в открытых источниках.

Напомним, число летних кафе увеличилось в Тюмени со старта сезона, 1 апреля. Если в прошлом году сотрудники департамента рассмотрели 50 уведомлений об организации сезонных веранд, то в этот раз – 93.

Анжела Лебедева