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Строители приступили к кровельным работам и остеклению фасада аэропорта Рощино

Экономика, 12:27 23 апреля 2024

пресс-служба аэропорта Рощино | Фото: пресс-служба аэропорта Рощино

Строители приступили к кровельным работам и остеклению фасада аэропорта Рощино в Тюмени. Внутри здания прокладывают сети электроснабжения, вентиляцию, канализацию и отопление, сообщает пресс-служба международного аэропорта Рощино.

"Уже сейчас можно увидеть внушительные размеры аэропорта и насколько внешне он изменится", - отмечается в сообщении.

В подвальной части строители приступили к укладке керамогранита. Всего на строительной площадке трудятся 407 специалистов.

С начала строительства аэровокзала прошло 10 месяцев.

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# аэропорт Рощино , реконструкция , строительство

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