Строители приступили к кровельным работам и остеклению фасада аэропорта Рощино
Экономика, 12:27 23 апреля 2024
| Фото: пресс-служба аэропорта Рощино
Строители приступили к кровельным работам и остеклению фасада аэропорта Рощино в Тюмени. Внутри здания прокладывают сети электроснабжения, вентиляцию, канализацию и отопление, сообщает пресс-служба международного аэропорта Рощино.
"Уже сейчас можно увидеть внушительные размеры аэропорта и насколько внешне он изменится", - отмечается в сообщении.
В подвальной части строители приступили к укладке керамогранита. Всего на строительной площадке трудятся 407 специалистов.
С начала строительства аэровокзала прошло 10 месяцев.