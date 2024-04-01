Строители приступили к кровельным работам и остеклению фасада аэропорта Рощино

| Фото: пресс-служба аэропорта Рощино | Фото: пресс-служба аэропорта Рощино

Строители приступили к кровельным работам и остеклению фасада аэропорта Рощино в Тюмени. Внутри здания прокладывают сети электроснабжения, вентиляцию, канализацию и отопление, сообщает пресс-служба международного аэропорта Рощино.

"Уже сейчас можно увидеть внушительные размеры аэропорта и насколько внешне он изменится", - отмечается в сообщении.

В подвальной части строители приступили к укладке керамогранита. Всего на строительной площадке трудятся 407 специалистов.

С начала строительства аэровокзала прошло 10 месяцев.