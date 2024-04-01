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Тюменские специалисты актуализируют технологии переработки рыбы для предприятий Югры

Экономика, 16:19 23 апреля 2024

Тюменский филиал всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии | Фото: Тюменский филиал всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Актуализируют технологии переработки рыбы для производства в Югре специалисты Тюменского филиала всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Главная задача – снизить потери на всех стадиях – от разморозки до готовой продукции.

По данным филиала, специалисты сектора технологии рыбных продуктов уже провели опытно-контрольные работы в Нижневартовском рыбоконсервном комбинате. Работали они вместе с технологами предприятия. В оценке эффективности эксперты опирались на стандарт определения отходов, потерь, выхода продукции и расхода сырья при производстве копченой пищевой рыбной продукции от 2002 года. Стандарт уже устарел, а его обновление позволит снизить неоправданные потери рыбного сырья.

На основании полученных данных специалисты разработают проект технологических норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве пищевой рыбной продукции из Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

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# переработка , рыба

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