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Четыре точки фастфуда в Тюмени использовали баранину неизвестного происхождения

Происшествия, 18:30 24 апреля 2024

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Баранину неизвестного происхождения использовали для приготовления блюд четыре предприятия быстрого питания в Тюмени. Их владельцы не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы на баранину, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Нарушение инспекторы выявили во время проверки шести точек общепита. Без документов невозможно определить происхождение сырья, его прослеживаемость, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение сроков годности. А значит блюда готовятся из продуктов неизвестного качества и могут представлять угрозу здоровью людей.

Всем предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

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# документы , нарушения , Россельхознадзор

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