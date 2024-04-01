Перечень наказов жителей депутатам VIII созыва утвердят на заседании гордумы
Перечень наказов жителей депутатам VIII созыва утвердят на заседании городской думы 25 апреля.
Напомним, что перечень, рассмотренный на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 17 апреля, включает в себя 774 наказа.
52 % из них относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства Тюмени, 25,5 % касаются транспорта и дорог, 12 % - это капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Также наказы жителей депутатам затрагивают вопросы экологии, социальной политики и общественной безопасности.
Также народные избранники рассмотрят вопрос о создании Общественной молодёжной палаты при Тюменской городской думе.
Кроме того, депутаты обсудят подготовку областного центра к празднованию Дня Победы и проанализируют реализацию Генплана города.
Также в повестке 7-го заседания вопросы о выполнении ряда муниципальных программ, в том числе, "Реализации градостроительной документации в целях комплексной застройки на 2018 - 2024 годы" и "Развития благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021 - 2026 годы".
Начало седьмого заседания городской Думы в 10 часов. Тюменцы могут посмотреть трансляцию заседания на официальном сайта Тюменской городской думы.
Николай Ступников