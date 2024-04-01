Перечень наказов жителей депутатам VIII созыва утвердят на заседании гордумы

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Перечень наказов жителей депутатам VIII созыва утвердят на заседании городской думы 25 апреля.

Напомним, что перечень, рассмотренный на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 17 апреля, включает в себя 774 наказа.

52 % из них относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства Тюмени, 25,5 % касаются транспорта и дорог, 12 % - это капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Также наказы жителей депутатам затрагивают вопросы экологии, социальной политики и общественной безопасности.

Также народные избранники рассмотрят вопрос о создании Общественной молодёжной палаты при Тюменской городской думе.

Кроме того, депутаты обсудят подготовку областного центра к празднованию Дня Победы и проанализируют реализацию Генплана города.

Также в повестке 7-го заседания вопросы о выполнении ряда муниципальных программ, в том числе, "Реализации градостроительной документации в целях комплексной застройки на 2018 - 2024 годы" и "Развития благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021 - 2026 годы".

Начало седьмого заседания городской Думы в 10 часов. Тюменцы могут посмотреть трансляцию заседания на официальном сайта Тюменской городской думы.

Николай Ступников