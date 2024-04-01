Тюменская область вошла в топ-5 регионов - лидеров России по КРТ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число пяти регионов - лидеров России по КРТ. В субъекте реализуются 27 проектов комплексного развития территорий площадью 3,5 млн кв. м на 419 га. Это четвертый результат по стране, сообщает Единый ресурс застройщиков со ссылкой на Минстрой РФ.

В 2,6 раза больше проектов планируют осуществить в Подмосковье – 71 проект, в Москве – 69, Кировской области – 29.

Еще в одно регионе Уральского федерального округа, который также вошел в топ-пять – Челябинская область с 22 проектами.

По оценке Минстроя, в 2030 году градостроительный потенциал площадок для КРТ превысит 190 млн кв. м.