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Тюменца будут судить за убийство знакомого

Происшествия, 12:42 28 апреля 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого в пьяной ссоре, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 30 март в доме по ул. Комбинатской поссорились двое нетрезвых знакомых. Обвиняемый схватил нож и нанес 54-летнему приятелю несколько ударов в спину.

Мужчину доставили в медучреждение, где он спустя некоторое время скончался. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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# убийство , уголовное дело

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