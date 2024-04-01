Тюменца будут судить за убийство знакомого

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого в пьяной ссоре, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 30 март в доме по ул. Комбинатской поссорились двое нетрезвых знакомых. Обвиняемый схватил нож и нанес 54-летнему приятелю несколько ударов в спину.

Мужчину доставили в медучреждение, где он спустя некоторое время скончался. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.