Тюменцев ждёт суд за мошенничество на 5 миллионов рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Подозреваемых в мошенничестве на 5 млн рублей будут судить в Тюмени. По версии следствия, с 2018 года по уголовному делу в отношении одного из обвиняемых в следственном отделе по ХМАО-Югре неоднократно принимались процессуальные решения о прекращении уголовного дела и о приостановлении предварительного следствия, которые отменялись.

Достоверно зная, что уголовное дело подлежало прекращению и у него возникало право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, для хищения бюджетных средств под видом компенсации затрат на услуги адвоката, реабилитированный мужчина заключил со знакомым адвокатом фиктивное соглашение об оказании юридических услуг.

В ноябре 2021 года после вынесения окончательного решения о прекращении уголовного дела, обвиняемые представили в суд ходатайство о взыскании в пользу реабилитированного из бюджета Российской Федерации 5 млн рублей в счёт возмещения затрат на услуги адвоката. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку факт участия адвоката на следствии не нашёл подтверждения.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение, сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.