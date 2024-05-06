Встречу фронтовика с тюменскими школьниками провел депутат гордумы Антон Терёхин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поздравления с наступающим Днём Победы принимал 6 мая тюменский ветеран-фронтовик Мефодий Гаврилов. Встречу с учащимися школы № 15 в рамках традиционной акции "Мы помним героев имена" провёл в стенах библиотеки № 8 им. А. П. Чехова депутат городской думы Антон Терёхин.

99-летний ветеран поделился со школьниками своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне, на которую был призван в 1943 году в возрасте 17 лет. Ребята пришли на встречу с портретами своих героев, они поздравили ветерана, прочитали стихи военных лет, а также исполнили песню "Смуглянка".

Большую роль таких встреч в воспитании патриотизма и сохранении исторической памяти отметил депутат Антон Терёхин. Он подчеркнул, что проживающий на территории его избирательного округа Мефодий Гаврилович по-прежнему активен и является участником патриотических мероприятий.

Отметим, что за преданность Отечеству, за отвагу и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Мефодий Гаврилов награжден орденом "Отечественной войны" I степени. Сам ветеран рассказал, что для него дороже всех наград главное напоминание о днях войны – осколок, оставшийся после ранения. По его словам, узнал он о нём только 40 лет спустя.

Николай Ступников