В Тюмени пройдет форум "Мой бизнес. Земля больших семей"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Форум "Мой бизнес. Земля больших семей" пройдёт в Тюменском технопарке 29 мая. Он приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства. Ключевой темой станет вопрос развития семейного предпринимательства в Тюменской области.

По информации организаторов, более 70 % предпринимателей в стране развивают семейный бизнес. Семейные компании развивают IT-направление, сферу гостеприимства, общественное питание, дизайн, креативные индустрии и многое другое.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюмени участники обсудят: формирование и развитие брендов семейных компаний; юридические риски управления семейных компаний; подготовка и воспитание нового поколения управленцев компаний; вызовы, стоящие перед семейными компаниями; модель управления семейными компаниями, формирование HR-стратегии.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Регистрация по ссылке. Подробности по телефону: 8-982-932-10-19.