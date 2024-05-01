В Тюменской области потребность в медиках увеличилась на 12 % с начала года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 12 % вырос спрос на медицинских работников в Тюменской области с начала года. В сфере здравоохранения работодатели заявили более 2,5 тыс. вакансий. В 3,3 раза вырос спрос на главных врачей, на 57 % - заведующих аптекой и на 56 % - ассистентов врача, сообщает HeadHunter Урал.

При этом более всего – на 28 % выросла зарплата, предлагаемая лаборантам. Они могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере 54 тыс. 600 рублей. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, также вошли научные специалисты – плюс 21 % до 60 тыс. 400 рублей и заведующие аптекой – плюс 12% до 65 тыс. рублей. Однако наибольший доход у главных врачей - 100 тыс. рублей.

Из общего количества вакансий – 44,5 % приходятся на врачей. Еще 23 % - медсестер и медбратьев, 9 % провизоров. А вот уровень конкуренции между соискателями уменьшился. На одно предложение о работе главврачом приходится 0,8 резюме, врачом – 1,7, младший медицинский персонал – 1,4.