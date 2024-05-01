Лучший каменщик Тюменской области работает на заводе ЖБИ-3

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каменщик тюменского завода ЖБИ-3 Николай Кадыров признан победителем регионального этапа национального конкурса "Строймастер". Профессиональное состязание впервые было организовано в рамках XXX Специализированной выставки строительства в Выставочном зале Тюмени 14 мая.

Николай 15 лет в профессии, последние три года трудится на заводе ЖБИ-3. На его счету ряд объектов социальной инфраструктуры, к примеру, школа на Лесобазе, и жилые дома.

"Никакого секрета в победе нет. Главное внимательным и аккуратным быть", - считает профессионал.

Всего семь каменщиков участвовали в конкурсе. Победитель получил сертификат на 50 тыс. рублей. Призеры по 30 и 20 тыс. рублей соответственно, все отмечены дипломами. В случае, если Николай Кадыров наберёт больше всех баллов среди финалистов из регионов УФО, поедет на чемпионат в Москву.

"Если нужно будет представлять регион, конечно же, сделаю это. Мы не боимся своей профессии", - подчеркнул победитель конкурса.

Напомним, специализированная выставка строительства в Тюмени проходит с 14 по 16 мая. В ней участвуют более 40 компаний и застройщиков.

Анжела Лебедева