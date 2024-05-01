Зеленый марафон-2024 уже через две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет

| Фото: ПАО Сбербанк | Фото: ПАО Сбербанк

Одиннадцатый по счету Зелёный марафон Сбера в этом году состоится в День защиты детей — 1 июня. В Тюмени спортивно-благотворительный праздник традиционно пройдет на набережной реки Туры. Старт забега будет дан на площади у мультицентра "Контора пароходства" по адресу: ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1. Маршрут будет проходить вдоль реки — примерно до моста Влюбленных и обратно. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии Зеленого марафона предлагаем вспомнить самые интересные моменты предыдущих лет.

Рекордное количество гостей

В 2023 году на площадке Зеленого марафона в Тюмени собралось рекордное количество человек. В спортивном празднике приняли участие более 3 тыс. человек. В целом в 60 городах России на забег зарегистрировалось 110 тысяч спортсменов.

Спортсмены всех возрастов

Зеленый марафон в Тюмени собирает спортсменов всех возрастов. Ежегодно в мероприятии участвуют дети в возрасте от 6 до 12 месяцев. Малыши ползком и без посторонней помощи преодолевают 5 метров до финиша. Возраст самого старшего участника соревнований — 73 года.

Спорт и развлечения

Для всех участников Зеленого марафона ежегодно проводится праздничная программа и спортивно-развлекательные активности. Например, в прошлом году гости мероприятия могли попрактиковаться в йоге, станцевать зумбу или сдать нормативы ГТО. На протяжении всего дня для детей работала игровая площадка с аниматорами

Петр Колтыпин, вице-президент – председатель Уральского банка Сбербанка: "Зеленый Марафон Сбера — это больше, чем просто спортивный забег, это еще и добрый семейный праздник. Каждый год мы стараемся продумать программу таким образом, чтобы вовлечь жителей региона в культуру спорта, здорового образа жизни и социальной ответственности. В этом году забег вновь станет одним из самых массовых мероприятий нашей страны. Мы очень рады, что список городов-участников постоянно расширяется, и теперь Зеленый Марафон проходит на всей территории работы Уральского Сбера — в каждом регионе Уральского федерального округа и в Республике Башкортостан".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Ежегодно спортивный праздник Зелёный Марафон в Тюмени организуется при поддержке наших партнеров. Благодаря их активному участию нам удается сделать мероприятие максимально разнообразным и интересным для всех участников. Партнеры предоставляют различные активности, мастер-классы, конкурсы и призы, что делает праздник насыщенным и запоминающимся. В этом году у нас 15 компаний-партнеров. Мы выражаем им благодарность за поддержку и неоценимый вклад в организацию этого значимого события для города Тюмени. Ждем всех на Зеленом Марафоне".

Регистрация на 11-й Зеленый марафон Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.