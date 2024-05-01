Тюменцам рассказали о формировании подушки финансовой безопасности через программу долгосрочных сбережений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главной целью программы долгосрочных сбережений (ПДС) в Министерстве финансов РФ назвали помощь гражданам в накоплении средств на крупные долгосрочные цели - покупку квартиры, образование детей, дополнительный доход на пенсии.

По словам министра финансов Антона Силуанова, при этом государство не только обеспечит сохранность сбережений, но и дополнительно поддержит участников программы рублем и льготами.

Он пояснил, что в течение первых трех лет участия в программе государство будет софинансировать взносы граждан - до 36 тыс. руб. в год. При этом доля софинансирования будет зависеть от дохода участника программы. Если среднемесячный доход составляет до 80 тыс., государство добавит 1 рубль на каждый рубль взносов гражданина. При доходах от 80 до 150 тыс. рублей – 1 рубль софинансирования на каждые 2 рубля. При доходе от 150 тыс. рублей – 1 рубль от государства на каждые 4 рубля, внесенные гражданином.

| Фото: Минфин РФ | Фото: Минфин РФ

Кроме того, министр рассказал, что со взносов можно получать налоговый вычет - 13% или до 52 тыс. руб. в год. А если сумму вычета по программе направить на пополнение накоплений, то можно увеличить общий инвестдоход по ПДС.

Также он добавил, что в программу можно перевести сформированные ранее пенсионные накопления, которые управляются и приумножаются в негосударственном пенсионном фонде. То есть деньги будут работать и приносить выгоду своим владельцам.

Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет, но можно воспользоваться деньгами раньше. К примеру, использовать их на дополнительные ежемесячные выплаты. Женщинам, когда им исполнится 55 лет, мужчинам по достижении 60 лет.

Важно, что деньги можно получить в особых жизненных ситуациях: чтобы оплатить дорогостоящее лечение или при потере кормильца. При этом инвестдоход не будет потерян.

Специалисты Минфина напомнили, что участие в программе добровольное. Что немаловажно, еще и безопасное. Государство гарантирует сбережения участников программы долгосрочных сбережений на сумму до 2,8 млн руб. Это, кстати, в два раза выше, чем страховка по вкладам в банках.

Напомним, чтобы стать участником программы, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с одним из негосударственных пенсионных фондов и начать делать взносы. Программа бессрочная, вступить в нее может каждый гражданин России, достигнувший 18 лет.

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Видео: Минфин РФ

Инна Кондрашкина