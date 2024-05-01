Дорожные работы стартовали в 12 районах и городских округах Тюменской области

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Дорожные работы стартовали в 12 районах и городских округах Тюменской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Дорожные службы начали фрезерование проезжей части и укладку нового асфальтобетона. Местами, где это требуется, убирают пучины, восстанавливают основание и обочины, сообщает ГУС Тюменской области.

Подрядчики Управления автомобильных дорог Тюменской области приступили к ремонту 15 участков региональной сети. В работе одновременно более 60 км покрытия. Самые протяжённые участки ремонта - в Аромашевском, Омутинском, Тюменском районах и в Заводоуковском городском округе.

Всего в 2024 году планируется отремонтировать почти 182 км на 50 автомобильных дорогах регионального значения.

Ведется работа и на участках дорог местного значения. В Тюмени в этом году отремонтируют три улицы общей протяженностью 6,13 км. В населённых пунктах Тюменского района обновят почти 66,5 км покрытия на 113 улицах.