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Тюменцы стали чаще брать ипотеку на покупку или строительство загородного дома

Экономика, 14:41 17 мая 2024

ПАО "Сбербанк" | Фото: ПАО "Сбербанк"

Тюменцы стали чаще брать ипотеку на покупку земельного участка или строительство загородного дома. За первый квартал 2024 года жители Тюменской области оформили в Сбере в четыре раза больше ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чем за тот же период прошлого года. Общий объем таких кредитов вырос почти в три с половиной раза и достиг 3,6 млрд рублей за квартал. Доля кредитов на ИЖС в общем объеме ипотеки превысила 37 %, годом ранее она составляла 3,5 %.

Среди заемщиков Сбера в Тюменской области, оформляющих ипотеку на покупку или строительство индивидуального жилья, 55 % мужчин и 45% женщин. Чаще всего жилищные кредиты берут в возрасте 30-40 лет. Две трети клиентов состоят в браке, а дети есть почти у половины заемщиков.

Петр Колтыпин, вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка: "Рост ипотечного кредитования в сегменте ИЖС наметился еще в пандемию и укрепился в 2023 году, а сейчас сфера индивидуального жилищного строительства переживает период бурного подъема. Для многих семей сегодня это возможность обеспечить желаемый уровень комфорта на доступных условиях, в том числе с использованием льготных ипотечных программ. Быстрыми темпами на этом рынке растет и предложение — от коттеджных поселков с готовыми домами и участками до модульных домов. Поэтому мы ожидаем, что в этом году тренд на ИЖС продолжит расти".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Ипотека ИЖС пользуется наибольшей популярностью среди жителей Тюменской области. Тенденция к приобретению участков для строительства и частных домов прослеживалась в регионе ещё в 2023 году. Наши партнеры предлагают тюменцам варианты строительства и готовые предложения по комфортным условиям и льготной ипотеке".

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erid: 2VtzqxL67a2, ПАО "Сбербанк"

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# жилье , ипотека , Сбербанк

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