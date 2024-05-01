Тюменцы стали чаще брать ипотеку на покупку или строительство загородного дома
Тюменцы стали чаще брать ипотеку на покупку земельного участка или строительство загородного дома. За первый квартал 2024 года жители Тюменской области оформили в Сбере в четыре раза больше ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чем за тот же период прошлого года. Общий объем таких кредитов вырос почти в три с половиной раза и достиг 3,6 млрд рублей за квартал. Доля кредитов на ИЖС в общем объеме ипотеки превысила 37 %, годом ранее она составляла 3,5 %.
Среди заемщиков Сбера в Тюменской области, оформляющих ипотеку на покупку или строительство индивидуального жилья, 55 % мужчин и 45% женщин. Чаще всего жилищные кредиты берут в возрасте 30-40 лет. Две трети клиентов состоят в браке, а дети есть почти у половины заемщиков.
Петр Колтыпин, вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка: "Рост ипотечного кредитования в сегменте ИЖС наметился еще в пандемию и укрепился в 2023 году, а сейчас сфера индивидуального жилищного строительства переживает период бурного подъема. Для многих семей сегодня это возможность обеспечить желаемый уровень комфорта на доступных условиях, в том числе с использованием льготных ипотечных программ. Быстрыми темпами на этом рынке растет и предложение — от коттеджных поселков с готовыми домами и участками до модульных домов. Поэтому мы ожидаем, что в этом году тренд на ИЖС продолжит расти".
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Ипотека ИЖС пользуется наибольшей популярностью среди жителей Тюменской области. Тенденция к приобретению участков для строительства и частных домов прослеживалась в регионе ещё в 2023 году. Наши партнеры предлагают тюменцам варианты строительства и готовые предложения по комфортным условиям и льготной ипотеке".
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