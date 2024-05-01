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В ХМАО пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков

Происшествия, 12:18 20 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по ХМАО-Югре пресекли межрегиональный канал поставки наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в Югорске мужчина приобрел и хранил у себя дома наркотики синтетического происхождения. Он планировал расфасовывать ех на мелкие части и распространять путем оборудования тайниковых закладок на территории региона.

Наркотическое вешество мефедрон изьято из незаконного оборота.

Следственный отдел ОМВД по Югорску в возбудил и расследует дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере).

"Подозреваемый дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Психиатр-нарколог призвал жителей задуматься о своем здоровье, своей семье и стране. "Ответственное отношение к своему здоровью, ведение здорового образа жизни, без алкоголя, табака и наркотиков - это очень важно. Если я слежу за своим здоровьем, я берегу его, значит, я берегу здоровье своей семьи и здоровье своей страны, - отметил эксперт. - Любое злоупотребление психоактивными веществами ведет к трагедиям".

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# наркотики , РУФСБ России по Тюменской области

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