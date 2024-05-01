Главой Голышмановского городского округа вновь избран Александр Ледаков

Единая Россия Единая Россия

Главой Голышмановского городского округа на заседании думы был вновь избран Александр Ледаков.

Депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: Александра Ледакова, действующего главы округа, и Олега Швецова, заместителя главы Голышмановского городского округа по вопросам ЖКХ, сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ледакова, – рассказал Андрей Артюхов. - На нем лежит большая ответственность за развитие городского округа. Управленческий опыт и профессионализм позволят Александру Леонидовичу сделать многое для блага жителей муниципального образования".

Александр Ледаков родился в деревне Новоандреевка Сладковского района Тюменской области. Окончил Омский государственный институт физической культуры, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Преподавал в Голышмановском педагогическом училище, был директором Голышмановского агропедагогического колледжа. С июня 2009 года занимал должность заместителя главы администрации Голышмановского муниципального района. В мае 2019 года избран на должность главы Голышмановского городского округа. Женат, воспитывает двоих детей. Член партии "Единая Россия" с 2002 года.