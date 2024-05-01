Главой Голышмановского городского округа вновь избран Александр Ледаков
Главой Голышмановского городского округа на заседании думы был вновь избран Александр Ледаков.
Депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: Александра Ледакова, действующего главы округа, и Олега Швецова, заместителя главы Голышмановского городского округа по вопросам ЖКХ, сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ледакова, – рассказал Андрей Артюхов. - На нем лежит большая ответственность за развитие городского округа. Управленческий опыт и профессионализм позволят Александру Леонидовичу сделать многое для блага жителей муниципального образования".
Александр Ледаков родился в деревне Новоандреевка Сладковского района Тюменской области. Окончил Омский государственный институт физической культуры, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Преподавал в Голышмановском педагогическом училище, был директором Голышмановского агропедагогического колледжа. С июня 2009 года занимал должность заместителя главы администрации Голышмановского муниципального района. В мае 2019 года избран на должность главы Голышмановского городского округа. Женат, воспитывает двоих детей. Член партии "Единая Россия" с 2002 года.