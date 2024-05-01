В Тюмени по 17 договорам о КРТ возведут 2,6 млн "квадратов" жилья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2,6 млн кв. м жилья возведут застройщики по договорам о комплексном развитии территории в Тюмени. Общая площадь редевелопмента составит 268 га. Работа ведется на всех площадках.

Об этом рассказал директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Дмитрий Иванов на конференции "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы" портала ЕРЗ.РФ и ТПП РФ в Тюменском технопарке 23 мая.

"На сегодняшний день принято 17 решений о КРТ, заключены договоры. В общей сложности на 268 гектарах эта работа уже ведется. На этой большой площади находятся 132 аварийных многоквартирных дома, которые подлежат сносу, и это, на мой взгляд, решает главный вопрос, задачу КРТ, которая перед ним поставлена – переселение граждан из аварийного жилого фонда за счет уже внебюджетных источников. Эту цель мы хорошо достигаем. В общей сложности будет снесено более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, депрессивной застройки. На этом месте мы предполагаем не менее чем 2,6 миллиона квадратных метров нового жилья", - привел данные директор департамента.

Он уверен, что районы, где пройдет КРТ, станут одними из самых привлекательных в городе. Это подтверждается уже реализуемыми проектами. К примеру, компания "Брусника" работает по двум проектам площадью 30 га каждый. А компания "ЭНКО" - на ул. Камчатской: "Это очень непростая территория. Сложной была подготовка к реализации договора. Но на сегодняшний день она идет успешно".

Уникальный опыт по КРТ у компании "Звезда", его приводят в пример на многих площадках в РФ. Были реализованы обязательства застройщика в части расселения двух общежитий с более 200 помещениями малой площади с большой стоимостью возмещения.

Оксана Корнеенкова