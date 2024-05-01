На 51 % выполнен яровой сев на полях Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 51 % выполнен яровой сев на тюменских полях. Это почти 435 тыс. гектаров. Несмотря на затяжную весну, аграриям удалось нарастить темп работ и выйти на средние многолетние значения по срокам сева.

На сегодня посеяны/посажены: зерновые и зернобобовые культуры на площади 372 тыс. га — 52 %; технические культуры на площади 26 тыс. 800 га — 76 %; картофель на площади 3 тыс. 639 га — 50 %; овощи на площади 605 га — 56 %.

Муниципалитеты-лидеры: Юргинский район — 69 %; Нижнетавдинский район — 66 %;

Заводоуковский городской округ — 64 %.

В Тюменской области сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, садят картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салата. Несколько хозяйств региона осуществляют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы. Также аграрии работают в ягодных садах, где выращивают смородину, черноплодную рябину, облепиху.