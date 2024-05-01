В аварии на дороге Аромашево – Вагай ранения получили пять человек

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек, включая трех детей пострадали в аварии на 18 км дороги Аромашево – Вагай 25 мая. Автомобиль KIA съехал в кювет и опрокинулся. 28-летний водитель не выбрал безопасную скорость, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В аварии ранены двое детей трех и пяти лет, а также 30-летняя пассажирка, 32-летний пассажир и водитель автомобиля.

Все пострадавшие -жители Узбекистана. Они ехали из Сургута в сторону границы РФ.

Обстоятельства ДТП выясняются.