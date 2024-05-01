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На старт Зеленого марафона в Тюмени выйдут даже младенцы

Спорт, 14:51 27 мая 2024

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Пять метров до финиша ползком преодолела 11-месячная Мила Григорова-Серова на забеге "Резвые пинетки" в 2018 году. В этом году она будет участвовать уже в детском забеге на 420 метров, а её родители пробегут основную дистанцию. Почему семья Григоровых-Серовых ежегодно участвует в спортивном празднике Сбера, рассказала мама Юлия.

Юлия Григорова-Серова, участник Зеленого Марафона: "В 2018 году нас с дочкой пригласили поучаствовать в забеге для малышей ползком, и мы с радостью согласились на эту авантюру. С этого момента и случилась любовь к спортивному празднику Зеленый марафон. Мы стараемся ежегодно приходить всей семьёй и всегда находим себе занятия по душе. Дети и муж участвуют в забегах, потом мы все посещаем мастер-классы и развлекательные активности. Получается, что Сбер не только развивает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни, но и формирует наши семейные традиции".

Забег "Резвые пинетки" в рамках Зеленого марафона в Тюмени состоится и в этом году. Тюменские малыши в возрасте от 6 до 12 месяцев преодолеют дистанцию пять метров, а самые быстрые получат подарки и сертификаты на покупки. Детские соревнования состоятся на площади у мультицентра "Контора пароходства" на ул. 25 Октября, 23а, стр.1. Зарегистрироваться можно на месте проведения с 8 до 9 часов.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Забег для малышей — это самое увлекательное зрелище на Зеленом марафоне. Чтобы привлечь детей к финишу, родители используют самые разные предметы: клавиатуры, ключи от автомобилей, компьютерные мышки, погремушки, телефоны, часы. Приглашаем всех жителей Тюмени, у которые есть дети от 6 до 12 месяцев, принять участие в забеге "Резвые пинетки". Также приглашаем зрителей посмотреть на самые милые соревнования, которые проводятся в Тюмени".

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# Зеленый марафон , Сбербанк

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