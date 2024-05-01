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Александр Моор поддержал пятилетнюю программу развития Тобольска

Политика, 15:35 27 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Главное, чтобы жители Тобольска гордились своим городом. Такими словами напутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор вновь избранного на пост главы Тобольска Максима Афанасьева, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На заседании Тобольской городской думы Александр Моор прокомментировал избрание Максима Афанасьева на пост главы города Тобольска: "За пять лет, что вы руководите городом, вместе со всеми тоболяками проделана огромная работа. Ее видим не только мы, но и жители, которые замечают, как город меняется. И главную оценку дают уважаемые туристы, которые не ожидают увидеть за Уралом город такой чистоты, красоты, такого обаяния".

Александр Моор поддержал пятилетнюю программу развития города, которую представил Максим Афанасьев. Глава региона уверен, что все намеченные планы будут реализованы.

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# Александр Моор , выборы , Максим Афанасьев , Тобольск

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