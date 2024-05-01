Андрей Артюхов: туристическая программа для детей из Тюменской области, Ямала и Югры дает результаты

| Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Важность межрегионального туризма и поддержки многодетных семей отметил первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов, комментируя отчет губернатора Тюменской области Александра Моора о деятельности правительства.

Он напомнил, что в 2019 году Совет законодателей трех дум - Тюменской области, Югры и Ямала - принял решение об организации совместных поездок детей из многодетных семей друг к другу в гости. “После начала специальной военной операции у нас была встреча с Александром Викторовичем, по его предложению в программу были добавлены дети из семей участников СВО. Сегодня в докладе он эту тему отразил, результаты есть”, - отметил Андрей Артюхов.

Он выразил благодарность за совместную работу губернатору Александру Моору, его заместителям Алексею Райдеру и Андрею Пантелееву, а также директору департаменту потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой. “Не сомневаюсь, эта очень важная и нужная работа по поддержке многодетных семей и семей участников СВО будет продолжена”, - уверен Артюхов.