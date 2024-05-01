Ольга Швецова: под руководством губернатора выстроена система поддержки бойцов и их родных

| Фото: пресс-служба ТРО "Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО "Единой России"

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем отчете о результатах деятельности регионального правительства за 2023 год назвал оказание поддержки семьям участников СВО нашим долгом и обязанность.

Об этом, комментируя отчет, сказала председатель комитета по социальной политике областной думы Ольга Швецова. Она отметила, что в регионе ведется большая работа по оказанию помощи нашим ребятам в зоне СВО и их родным. На это направлены все силы нашего общества.

Под руководством губернатора и правительства области выстроена эффективная система поддержки бойцов и их родных. Органы законодательной и исполнительной власти, некоммерческие организации, волонтеры работают вместе как одна большая дружная команда, оперативно решая вопросы семей участников СВО. Совместно с правительством Тюменской области мы вводим новые региональные меры поддержки. Сейчас их в области более 30.

"Мы знаем, как нелегко женам и мамам жить в ожидании возвращения своих любимых. С начала мобилизации в регионе начали открываться социальные гостиные, сейчас их более 80. В своем отчете губернатор подчеркнул, что более 15 000 человек получили поддержку в семейных социальных гостиных в 2023 году. Он и сам регулярно проводит встречи с семьями, и такая забота всегда ценна", - отметила Ольга Швецова.

В нашем регионе действует акция "100 миллионов для Победы". С сентября 2022 года в ее фонд поступило более 67 миллионов рублей. При поддержке губернатора Тюменской области с декабря 2022 года проходит акция "Тепло родного дома". За шесть этапов собрано и отправлено 6059 именных посылок.

Тюменская область регулярно доставляет в зону СВО гуманитарную помощь и спецоборудование. Военнослужащие и их семьи чувствуют заботу региона.

"Тюменские бойцы благодарят земляков за поддержку, - сообщила Ольга Швецова. - Они говорят огромное спасибо всем, кто помогает, и отмечают, что помощь всегда приходит в нужный момент".