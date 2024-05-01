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Администрации городов Тюменской области будут утверждать документы градостростроения

Политика, 14:04 30 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Администрации городов и районов Тюменской области смогут самостоятельно утверждать документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа. Поправки в региональный закон о регулировании градостроительной деятельности внесены 30 мая 2024 года на очередном заседании Тюменской областной думы.

Эти поправки, по словам председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, позволят оптимизировать управленческие процессы, сроки принятия и корректировки документов, которые ранее утверждал представительный орган власти.

"Данные поправки соответствует положениям статьи 28.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации", - заявила она.

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# Инна Лосева , облдума

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