Администрации городов Тюменской области будут утверждать документы градостростроения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Администрации городов и районов Тюменской области смогут самостоятельно утверждать документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа. Поправки в региональный закон о регулировании градостроительной деятельности внесены 30 мая 2024 года на очередном заседании Тюменской областной думы.

Эти поправки, по словам председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, позволят оптимизировать управленческие процессы, сроки принятия и корректировки документов, которые ранее утверждал представительный орган власти.

"Данные поправки соответствует положениям статьи 28.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации", - заявила она.