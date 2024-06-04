ВТБ выяснил, как россияне относятся к ипотеке с господдержкой

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По данным опроса ВТБ и банка "Открытие" в преддверии ПМЭФ-2024, 78% россиян считают, что льготная ипотека должна стать более адресной. По мнению 42%, в равной степени необходимо поддерживать индивидуальное жилищное строительство и льготные категории населения. Более трети респондентов выступают за помощь пострадавшим от бедствий и жителям новых регионов. Каждый четвертый считает, что стоит поддерживать регионы крайнего Севера, а каждый пятый – субъекты с невысокими темпами ввода нового жилья.

В ходе исследования выяснилось, что в этом году оформить кредит планируют менее четверти россиян. При этом за ипотекой намерены обратиться 6% из них. Наибольшим спросом у респондентов пользуются квартиры в новостройке.

Одна из популярных льготных программ, запущенная на рынке первичного жилья в 2020 году — ипотека с господдержкой со ставкой 8% годовых — завершается 1 июля. Льготная ипотека для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний под 5% действует до конца 2024 года. Семейная программа будет продлена до 2030 года, но ее параметры развития после 1 июля пока прорабатываются профильными министерствами и ведомствами. Дальневосточная и "арктическая" ипотеки продолжат действовать до конца 2030 года, а сельская льготная программа объявлена бессрочной.

* Опрос проведен 1-12 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.