На 91 % завершен яровой сев в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На площади 769 тыс. 500 га проведен яровой сев в Тюменской области. Это 91 % от планируемой посевной площади в 2024 году, сообщает АПК региона.

Два района - Юргинский и Нижнетавдинский — достигли планки в 100 %. 10 муниципальных образований показывают готовность от 90 до 99 %.

На 5 июня посеяно и посажено: 92 % зерновых и зернобобовых культур, пшеницы — 93 %, 89% картофеля и 88% овощей. Перевыполнили сельхозпроизводители планы по посеву технических культур — 101 %. В ряде районов сев еще продолжается.

В Абатском, Исетском и Ишимском районах начаты работы по химической прополке посевов сельскохозяйственных культур. Работы проведены на площади 2000 гектаров. В Исетском районе стартовали работы по заготовке сенажа. Заготовлено 2 тыс. 700 тонн.