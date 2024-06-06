Езикеева: изменения налогового законодательства помогут бизнесу, инвестирующему в технологии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения налогового законодательства помогут малообеспеченным людям и бизнесу, инвестирующему в технологии. В этом уверена президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

"Для меня, как члена единой инвестиционной команды региона важно еще и появление федерального инвестиционного вычета, - заявила она. - Так что инвестирующие в российскую экономику, в высокотехнологичное оборудование, получают преимущество. Пока у нас нет перечня высокотехнологичного оборудования, на которое вычет будет распространяться, но он будет разработан правительством".

Коэффициент на проведение НИОКР для компаний предложено повысить с 1,5 до 2. Это значит, что инновационные компании будут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли.

Будут увеличены меры поддержки компаний, которые проводят обновление фондов и основных средств, включенных в перечень высокотехнологичного оборудования.

Предприятия обрабатывающей промышленности, приобретающие российское высокотехнологичное оборудование, смогут списывать расходы на его приобретение через амортизацию в двукратном размере.