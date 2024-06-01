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Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём России

Губернатор, 09:03 12 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День России - главный государственный праздник. Он укрепляет единство граждан нашей страны, объединяет всех, кто продолжает героическую историю Отечества.

Поздравляя жителей региона с Днём России, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что наша страна уверенно преодолевает любые испытания и трудности, с оптимизмом смотрит в будущее.

"Преданное служение Родине и ответственность за ее судьбу завещаны нам старшими поколениями, - отметил глава региона. - Сегодня мы продолжаем их дело, защищаем суверенитет, обеспечиваем дальнейшее социально-экономическое развитие страны".

Он напомнил, что наши воины–участники специальной военной операции с оружием в руках ведут борьбу за наш народ, за Россию и её будущее.

"Пусть любовь к Родине вдохновит вас на новые свершения, поможет успешно реализовать все планы на благо нашего региона и всей страны. Желаю мира и добра, крепкого сибирского здоровья, счастья и всего самого наилучшего! С праздником!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День России , поздравление

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