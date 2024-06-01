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Производители и инноваторы представят продукцию компаниям на TNF

Экономика, 08:14 14 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производители и инноваторы смогут представить продукцию компаниям TNF в Тюмени с 16 по 19 сентября. Сбор заявок на участие в Технологических днях стартовал, сообщают организаторы федерального форума.

"На отраслевом нетворкинге в рамках Промышленно-энергетического форума производители и инноваторы встретятся с лидерами топливно-энергетического комплекса, чтобы презентовать инновационные продукты и получить шанс на сотрудничество с представителями вертикально интегрированных нефтегазовых компаний", - уточняется в сообщении.

Ожидается, что отбирать проекты будут представители компаний "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и "Лукойл". Круг потенциальных заказчиков от недропользователей в этом году пополнит Иркутская нефтяная компания.

Прием заявок продлится до 30 июля.

Возрастное ограничение: 18+.

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# TNF , оборудование , производство , технологии

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