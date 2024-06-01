Пятидесяти жителям Тюменской области вручили государственные награды и поощрения

| Фото: Александр Аксёнов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксёнов, ИА "Тюменская линия"

Государственные награды РФ, поощрения президента России, ведомственные и награды Тюменской области вручили 50 жителям региона на торжественной церемонии в правительстве субъекта 11 июня.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что торжественная церемония проходит в канун одного из главных государственных праздников и поздравил присутствующих с Днем России.

"Каждый, кто находится сегодня в этом зале, внес свой заметный вклад в развитие нашего государства как гражданин России. Мы живем в эпоху перемен, исторических вызовов. От нашей солидарности, готовности отдавать свои силы, знания и умения и талант на благо Родины зависит, какой будет Россия в будущем. Ваши профессиональные успехи и достижения в сфере образования, науки, культуры, журналистики, спорта и общественной деятельности получили высокую оценку. Безусловно, это ваш личный успех. Но вместе с тем это и успех нашего региона, и успех нашей страны", - подчеркнул глава региона.

После чего он вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в соответствии с указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу трем участникам церемонии. Директору Научно-технического центра общества с ограниченной ответственностью "Многопрофильное научное предприятие "ГЕОДАТА" Анатолию Брехунцову, директору государственного автономного учреждения Тюменской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области" Александру Нагибину, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций акционерного общества "Тюменская домостроительная компания" Александру Гребёнкину.

После чего Александр Моор напомнил собравшимся, что в зале находятся представители регионального здравоохранения, которые скоро отметят свой профессиональный праздник.

"Посвятить свою жизнь медицине – это призвание. Особенность вашей профессии такова, что вы приходите на помощь человеку в любое время. И если нужно, то выполняете свой долг в экстремальных условиях, порой рискуя собственной жизнью. Сегодня вы получаете награды не только за свой высокий профессионализм, но и за самоотверженность. Вы направились в командировку за тысячи километров от Тюмени, чтобы помогать пациентам в новых регионах нашей страны. Мужество, отзывчивость и милосердие, проявленные вами, заслуживают безграничного уважения", - отметил губернатор Тюменской области.

| Фото: Александр Аксёнов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксёнов, ИА "Тюменская линия"

Затем вручил медицинским работникам региона медали Луки Крымского в соответствии с указом президента Российской Федерации за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Государственных наград удостоились восемь представителей регионального здравоохранения: Стоянка Ахромкина, Гульнара Гаичук, Павел Жуков, Илья Заморев, Елена Куличенко, Мария Куличенко, Алёна Радионова, Ольга Фалина.

Церемонию продолжило вручение медалей "За труды в культуре и искусстве", присвоение почетных званий, почетных грамот и благодарностей президента РФ, ведомственных грамот и благодарностей, почетных грамот и благодарностей губернатора и правительства Тюменской области.

| Фото: Александр Аксёнов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксёнов, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина