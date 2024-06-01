Тюменский завод "Стальмост" поставляет свою продукцию в 17 регионов России

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Тюменский завод "Стальмост" поставляет свою продукцию в 17 регионов России. Есть и заказчики в Казахстане и Узбекистане.

Об этом своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Знаете, что объединяет портных и тех, кто производит металлоконструкции для мостов? И в том, и в другом случае важно качественно вырезать детали, чтобы потом их соединить. На тюменском заводе "Стальмост" понимают это, поэтому вкладывают средства в перевооружение предприятия. С помощью господдержки купили два станка лазерной резки металла. Областной бюджет компенсирует заводу первый взнос по лизингу. Что важно – оборудование отечественное", - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что предприятие из года в год наращивает объемы выпускаемой продукции.

Напомним, что Александр Моор сегодня запустил новое роботизированное оборудование на предприятии "Стальмост". На отечественном станке для лазерной резки металла изготовлен памятный образец "Я люблю Тюменскую область". Завод приобрел инновационное оборудование благодаря господдержке.