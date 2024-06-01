В Тюменской области перераспределены обязанности между заместителями губернатора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обязанности между заместителями губернатора Тюменской области перераспределены с 11 июня. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

До 6 августа 2024 года перераспределены полномочия заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, сообщает инфоцентр правительства региона.

Заместителю губернатора Тюменской области Сергею Шустову поручено координировать и контролировать деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области и Государственной жилищной инспекции Тюменской области. На этот период Сергей Шустов возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

Заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву поручено координировать и контролировать деятельность департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО. Также он возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Тюменской области.

Заместителю губернатора Тюменской области Павлу Белявскому поручено координировать и контролировать деятельность департамента информатизации Тюменской области.