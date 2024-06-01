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УАЗ сбил подростка в Голышманово и улетел в кювет

Происшествия, 15:29 12 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции в пос. Голышманово. Парня сбил автомобиль УАЗ на ул. К. Маркса 12 июня.

По предварительным данным, водитель попытался избежать наезда юношу, который вышел на дорогу и находился спиной к автомобилю. Вероятно, он косил траву на обочине.

УАЗ съехал в кювет, задев пешехода. Подросток получил травмы ключицы и лобной кости.

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# Голышманово , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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