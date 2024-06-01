До пяти лет тюрьмы грозит несовершеннолетней тоболячке за мошеннические действия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несовершеннолетнюю девушку, подозреваемую в выполнении роли курьера в мошеннической схеме "ваш родственник попал в ДТП" задержали в Тобольске. Ей грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции Тобольска поступило два заявления от пенсионерок, которые пояснили, что передали денежные средства незнакомой девушке. Ранее потерпевшим на стационарный номер позвонили якобы родственники и сообщили, что спровоцировали ДТП, необходимо передать деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Не проверив информацию, 92-летняя пенсионерка передала курьеру 230 тыс. рублей, 86-летняя потерпевшая – 200 тыс. рублей.

Полицейские установили приметы подозреваемой, в одном из микрорайонов города девушку опознали по одежде и чертам лица. Она рассказала, что в одном из мессенджеров ей предложили заработок, необходимо было приезжать по указанным работодателем адресам, забирать деньги у пожилых людей и затем переводить их на определенные счета. За каждый адрес девушке должны были платить по пять тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.