Чемпионат ТВВИКУ посвятили памяти погибших выпускников Владислава Турубары и Матвея Шапкина

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

В ТВВИКУ прошел чемпионат по волейболу, который был посвящен памяти погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции выпускников Героя России Владислава Турубары и трижды кавалера ордена Мужества Матвея Шапкина.

Турнир состоялся на базе ведомственного учебного заведения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками, чемпионам достался Кубок победителя чемпионата. Также отдельно были поощрены самые активные болельщики соревнований.

"Командование ТВВИКУ уделяет большое внимание патриотическому и спортивному воспитанию личного состава. Традиционно в стенах училища проводятся соревнования, посвящённые выпускникам, отличившимся в служебной и боевой деятельности. Основная цель таких мероприятий — популяризация здорового образа жизни, сохранение памяти о тех, кто стоял и стоит на защите Родины", - отмечено в сообщении.

Владислав Турубара родился в селе Михайловка Сакского района Республики Крым 19 января 1998 года. После школы поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени А.И. Прошлякова. В 2020 году успешно его окончил, получив при распределении должность командира инженерно-сапёрного взвода отдельной бригады специального назначения, дислоцированной в Краснодарском крае. С первых дней СВО принимал активное участие в боях. 29 августа 2022 года Турубара погиб в неравном бою, прикрывая отход подчинённых.

Матвей Шапкин, уроженец города Саки, поступил в ТВВИКУ после окончания школы-лицея им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова. Вскоре после завершения учёбы молодой лейтенант получил приказ командования отбыть в зону специальной военной операции на Украине. На бранном поле лейтенант Матвей Шапкин совершил подвиг, в сложной боевой обстановке накрыв собой солдата.