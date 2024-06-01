  • 15 июня 202415.06.2024суббота
  • USD89,0658
    EUR95,1514
  • В Тюмени 33..35 С 3 м/с ветер западный

Чемпионат ТВВИКУ посвятили памяти погибших выпускников Владислава Турубары и Матвея Шапкина

Спорт, 16:01 15 июня 2024

mil.ru | Фото: mil.ru

В ТВВИКУ прошел чемпионат по волейболу, который был посвящен памяти погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции выпускников Героя России Владислава Турубары и трижды кавалера ордена Мужества Матвея Шапкина.

Турнир состоялся на базе ведомственного учебного заведения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками, чемпионам достался Кубок победителя чемпионата. Также отдельно были поощрены самые активные болельщики соревнований.

"Командование ТВВИКУ уделяет большое внимание патриотическому и спортивному воспитанию личного состава. Традиционно в стенах училища проводятся соревнования, посвящённые выпускникам, отличившимся в служебной и боевой деятельности. Основная цель таких мероприятий — популяризация здорового образа жизни, сохранение памяти о тех, кто стоял и стоит на защите Родины", - отмечено в сообщении.

Владислав Турубара родился в селе Михайловка Сакского района Республики Крым 19 января 1998 года. После школы поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени А.И. Прошлякова. В 2020 году успешно его окончил, получив при распределении должность командира инженерно-сапёрного взвода отдельной бригады специального назначения, дислоцированной в Краснодарском крае. С первых дней СВО принимал активное участие в боях. 29 августа 2022 года Турубара погиб в неравном бою, прикрывая отход подчинённых.

Матвей Шапкин, уроженец города Саки, поступил в ТВВИКУ после окончания школы-лицея им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова. Вскоре после завершения учёбы молодой лейтенант получил приказ командования отбыть в зону специальной военной операции на Украине. На бранном поле лейтенант Матвей Шапкин совершил подвиг, в сложной боевой обстановке накрыв собой солдата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волейбол , СВО , ТВВИКУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 15.06.2024Чемпионат ТВВИКУ посвятили памяти погибших выпускников Владислава Турубары и Матвея Шапкина
09:42 15.06.2024Футбольный клуб "Тюмень" готовится к новому сезону Мелбет
14:48 14.06.2024Более 30 тюменцев будут соревноваться в ловле хищной рыбы на озере Зольник
13:31 13.06.2024Река Тура в Тюмени полностью безопасна для участия в триатлоне IronStar