Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам усилить контроль за безопасностью на водоемах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13 человек погибли на воде в Тюменской области с начала мая. Пятеро из них, по данным Центра ГИМС, несовершеннолетние, которые погибли, купаясь в необорудованных для этого местах.

На водных объектах в Уральском федеральном округе с начала 2024 года погибли 57 человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из ключевых тем стало обеспечение безопасности на водоемах, сообщает пресс-служба полпредства.

"Наступила теплая погода, люди открыли купальный сезон. Настораживает статистика последних дней: в Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областях девять человек погибли при купании, четверых удалось спасти. Поручаю главным федеральным инспекторам усилить контроль за безопасностью отдыхающих на водоемах", - отметил полпред.

Владимир Якушев добавил, что разрешенные места для купания должны быть оборудованы спасательным оборудованием и постоянным наблюдением. Кроме того, необходимо усилить патрулирование мест отдыха и пресекать попытки купания в необорудованных местах.