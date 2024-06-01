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Роллы из тюменского сома делают сушисты регионов России

Экономика, 15:54 18 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Роллы из сомов, выращенных в Тюменского районе, делают сушисты регионов России. Они используют угревидного клариуса – природный гибрид сома и угря, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Рыба без чешуи и мелких косточек, нет тинного запаха, выносливая, быстро набирает вес. В последнее время сом набирает большую популярность в кулинарии, особенно в азиатской кухне.

Учитывая возрастающий интерес, в 2024 году на предприятии "Пышма-96" Тюменского района планируют вырастить 500 т угревидного клариуса.

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# АПК , рыбоводство

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