Роллы из тюменского сома делают сушисты регионов России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Роллы из сомов, выращенных в Тюменского районе, делают сушисты регионов России. Они используют угревидного клариуса – природный гибрид сома и угря, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Рыба без чешуи и мелких косточек, нет тинного запаха, выносливая, быстро набирает вес. В последнее время сом набирает большую популярность в кулинарии, особенно в азиатской кухне.

Учитывая возрастающий интерес, в 2024 году на предприятии "Пышма-96" Тюменского района планируют вырастить 500 т угревидного клариуса.