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В Тюменской области развитию социального предпринимательства посвятят целую неделю

Экономика, 11:08 19 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неделя социального предпринимательства пройдёт по всей стране с 20 по 28 июня. Ее учредило министерство экономического развития России. В Тюменской области запланирован ряд мероприятий по развитию бизнеса в социальной сфере.

Руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева рассказала ИА "Тюменская линия", что в это время состоится визит на три объекта социальных предпринимателей, запланирован нетворкинг, на котором предприниматели представят свои проекты. Предусмотрено подписание соглашения с Фондом "Наше будущее" по запуску в регионе образовательного проекта для данного сектора экономики.

Неделя социального предпринимательства проходит в России впервые. Как отметила замминистра минэкономразвития Татьяна Илюшникова, она приурочена к профессиональному международному празднику 28 июня — Дню социального бизнеса. Всего в стране за неделю запланировано провести более 100 мероприятий в 65 регионах.

Подробней о мероприятиях недели по ссылке.

Анжела Лебедева

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# Мой бизнес , предпринимательство , социальное предпринимательство

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