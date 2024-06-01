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Александр Моор поздравил изобретателей и рационализаторов с профессиональным праздником

Губернатор, 08:57 29 июня 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Изобретателей и рационализаторов поздравил с профессиональным праздником губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в современной ситуации День изобретателя и рационализатора приобретает особую значимость. Россия сегодня решает стратегические задачи инновационного развития и обеспечения технологического суверенитета. В Тюменской области сразу в нескольких направлениях исследователи создают и продвигают технологические и научно-технические проекты.

Так, участники Западно-Сибирского научного центра в 2023 году зарегистрировали 21 патент на изобретение и одно селекционное достижение, получили 11 свидетельств на программы ЭВМ. Внедрили четыре технологии и выпустили 69 наименований новой высокотехнологичной продукции. Проводят успешные опытно-промышленные испытания и налаживают серийный выпуск востребованной продукции тюменские предприятия, входящие в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер".

Продолжает работу по поддержке новаторов и Тюменский технопарк. Здесь реализуется более шести десятков инновационных проектов. Тюменские исследователи, инженеры и ученые вносят весомый вклад в научно-технологическое развитие региона.

"Желаю всем, кто сегодня двигает научно-технический прогресс вперед, новых идей и их удачного воплощения, удачи и профессиональных побед на благо Тюменской области и России!" - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# Александр Моор , День изобретателя и рационализатора

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