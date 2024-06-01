Мужество сотрудников полиции Дагестана достойно признания, заявил Владимир Якушев
Мужество сотрудников правоохранительных органов Дагестана достойно признания. Ценой собственной жизни они защищали мирных жителей. Об этом заявил врио секретаря Генсовета "Единой России", полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
"Теракт в Дагестане — вопиющая попытка разъединить наш многонациональный российский народ. Сейчас на передовой СВО сражаются представители всех национальностей. Они вместе, плечом к плечу отстаивают интересы нашей Родины, поэтому мы не должны поддаваться на провокации. Вместе с тем, всё, что случилось в Дагестане, требует тщательного анализа: необходимо дождаться информации от следственных органов и сделать выводы", - сказал Владимир Якушев.
Он также выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что это страшная утрата для всей нашей страны. "Среди погибших есть мой земляк – уроженец Тюменской области, совсем молодой лейтенант Виталий Мезенцев. Он и его товарищи с честью выполнили свой служебный долг", - добавил Владимир Якушев.