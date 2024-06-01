Мужество сотрудников полиции Дагестана достойно признания, заявил Владимир Якушев

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мужество сотрудников правоохранительных органов Дагестана достойно признания. Ценой собственной жизни они защищали мирных жителей. Об этом заявил врио секретаря Генсовета "Единой России", полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Теракт в Дагестане — вопиющая попытка разъединить наш многонациональный российский народ. Сейчас на передовой СВО сражаются представители всех национальностей. Они вместе, плечом к плечу отстаивают интересы нашей Родины, поэтому мы не должны поддаваться на провокации. Вместе с тем, всё, что случилось в Дагестане, требует тщательного анализа: необходимо дождаться информации от следственных органов и сделать выводы", - сказал Владимир Якушев.

Он также выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что это страшная утрата для всей нашей страны. "Среди погибших есть мой земляк – уроженец Тюменской области, совсем молодой лейтенант Виталий Мезенцев. Он и его товарищи с честью выполнили свой служебный долг", - добавил Владимир Якушев.