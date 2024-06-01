  • 24 июня 202424.06.2024понедельник
  • USD87,9595
    EUR94,2606
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер юго-восточный

Мужество сотрудников полиции Дагестана достойно признания, заявил Владимир Якушев

Политика, 16:49 24 июня 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мужество сотрудников правоохранительных органов Дагестана достойно признания. Ценой собственной жизни они защищали мирных жителей. Об этом заявил врио секретаря Генсовета "Единой России", полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Теракт в Дагестане — вопиющая попытка разъединить наш многонациональный российский народ. Сейчас на передовой СВО сражаются представители всех национальностей. Они вместе, плечом к плечу отстаивают интересы нашей Родины, поэтому мы не должны поддаваться на провокации. Вместе с тем, всё, что случилось в Дагестане, требует тщательного анализа: необходимо дождаться информации от следственных органов и сделать выводы", - сказал Владимир Якушев.

Он также выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что это страшная утрата для всей нашей страны. "Среди погибших есть мой земляк – уроженец Тюменской области, совсем молодой лейтенант Виталий Мезенцев. Он и его товарищи с честью выполнили свой служебный долг", - добавил Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , Дагестан , теракт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 24.06.2024Мужество сотрудников полиции Дагестана достойно признания, заявил Владимир Якушев
13:09 24.06.2024Оксана Величко: в Тюменской области должен быть разработан закон о плодородии земель
11:30 24.06.2024Доступ к разработке торфяных месторождений должен быть упрощен, считают тюменские депутаты
18:26 21.06.2024Светлана Иванова вручила знак "За заслуги перед городом Тюменью" бессменному директору аккумуляторного завода