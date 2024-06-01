В Тюмени создали вторую кооперационную строительную цепочку на 800 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кооперационную цепочку с пятью инвестиционными проектами на общую сумму более 800 млн рублей спроектировали в Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". В итоге заявка на верификацию кластера в Минпромторге РФ будет состоять из двух таких цепочек.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила генеральный директор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова.

"Одна производственная цепочка спроектирована – четыре инвестпроекта емкостью более 3,5 миллиарда рублей. Мы спроектировали вторую кооперационную цепочку. В ее составе пять инвестиционных проектов на сумму более 800 миллионов рублей. Заявку на две эти кооперационные цепочки подадим до конца недели в Минпромторг РФ для верификации", - уточнила Юлия.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По нескольким направлениям организована работа сотрудников кластера – это поиск лучших технологических решений для застройщиков и производителей стройматериалов, импортозамещение, расширение пула поставщиков и подрядчиков.

"Мы заинтересованы в том, чтобы качественные, компетентные подрядчики приходили в кластер. Мы готовы их сопровождать, предлагать существующие объемы. Также показывать ниши, которые дефицитны, где можно поработать и хорошо вырасти на этих заказах. Вся эта информация аккумулируется в кластере. Мы готовы ее нашим компаниям тиражировать", - сказала Юлия Ахметова.

К концу лета ассоциация представит сайт. Электронная торговая площадка для участников кластера создана, и она для них максимально выгодна.

"На ней можно регистрироваться, становиться нашим участником и через электронную торговую площадку участвовать в закупках. Цена для победителей закупочных процедур и участников Строительно-индустриального кластера снижена вдвое. Этим можно пользоваться, для компаний это экономически интересней и целесообразно", - уверена гендиректор кластера.

Кластер для предприятий строительной отрасли и сопутствующего производства начал работать в Тюменской области с весны 2024 г. На сегодня в него вошла 21 компания, 60 находятся в проработке. По словам гендиректора ассоциации, предполагается вхождение более 240 компаний, в том числе иностранных.

Анжела Лебедева