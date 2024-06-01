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108 договоров аренды сельхозземель заключили в Сладковском районе с начала года

Экономика, 13:56 27 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

108 договоров аренды сельхозземель площадью 9 тыс. га заключили в Сладковском районе с начала года. На них предприниматели и 72 жителя района планируют выращивать различные культуры и использовать под животноводство.

"В муниципальной собственности района и сельских поселений находятся 4,3 тысячи земельных участков сельскохозяйственного и промышленного назначения. Общая площадь составляет 147 тысяч 980 гектаров. Информация о наличии земельных участков, которые мы предлагаем для сельскохозяйственного производства, размещена на сайте администрации района", - рассказал глава Сладковского района Александр Иванов во время прямого эфира в социальных сетях.

Кроме того, администрация выявляет ранее не учтенных правообладателей земель и объектов недвижимости. В Александровском сельском поселении специалисты проводят комплексную кадастровую работу. Это позволит уточнить сведения о земельных участках.

Оксана Корнеенкова

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# АПК , Сладковский район

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